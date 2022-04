COD Vanguard e Warzone Stagione 3: le spaventose skin del pass nel nuovo trailer

A pochissimi giorni dal lancio della Stagione 3 di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific, Activision ha pubblicato un nuovo filmato che mette in mostra i principali contenuti del Battle Pass.

L'elemento più importante del pass è ovviamente la skin che si può sbloccare con il suo acquisto: parliamo di Daniel, che al livello 100 assume la forma di Ancestral Spirit, un misterioso guerriero con l'armatura da samurai e la maschera da oni che vi permetterà di seminare il terrore nei due sparatutto Activision. Altra skin facente parte del pass è Desert Death, una versione alternativa di Beatrice Mercier disponibile in tre diverse colorazioni e che si potrà sbloccare esclusivamente acquistando la versione più costosa del Battle Pass. Parlando invece di armi, i giocatori che raggiungeranno il livello 100 potranno ottenere sia la skin Ancestral Spirit che lo splendo progetto per fucili d'assalto che prende il nome di Amphibian Empire. Coloro i quali non acquisteranno il pass potranno sbloccare gratutiamente le due armi stagionali: il fucile tattico M1916, che si ottiene al livello 15, e il fucile d'assalto Nikita AVT, il quale si sblocca invece al livello 31.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Call of Duty Warzone 2 verrà annunciato entro la fine dell'anno.