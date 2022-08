COD Vanguard e Warzone: il nuovo trailer dà inizio alla Stagione 5 Sopravvivenza

La 'lotta per la Sopravvivenza' ha ufficialmente inizio: Infinity Ward e Raven Software celebrano l'imminente partenza della Stagione di Call of Duty Vanguard e COD Warzone con un trailer interamente in italiano.

Il nuovo aggiornamento per lo sparatutto battle royale di Activision e l'FPS 'premium' di Call of Duty ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, l'ultimo in vista dell'attesissimo approdo sul mercato di COD Modern Warfare 2, sarà davvero foriero di sorprese.

Gli esploratori di Caldera e Rebirth Island, ad esempio, potranno "gustarsi" il nuovo meteo e, con esso, i grandi cambiamenti promessi dagli sviluppatori nella gestione del sistema di illuminazione e della palette cromatica. All'aggiunta di un nuovo Gulag a tema vulcanico per Caldera s'accompagnerà anche l'evento Heroes vs Villains con la modalità Last Call con i giocatori chiamati a operazioni di disarmo delle bombe sparse per l'isola.

Nella rotazione delle mappe multiplayer di Call of Duty Vanguard assisteremo poi all'introduzione di Beheaded, una mappa ambientata a New York; spazio poi alla modalità Zombies con le sfide a round delle attività inedite The Archon.

La Stagione 5 di COD Vanguard e Warzone porta con sé anche delle nuove armi e l'immancabile Battle Pass, con sfide da completare per sbloccare customizzazioni speciali e tanti oggetti inediti. Il lancio della Stagione Sopravvivenza è previsto per la giornata di domani, mercoledì 24 agosto, su PC e console.