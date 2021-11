COD Vanguard Zombies: la main quest non sarà disponibile al day one

In attesa dell'arrivo di Call of Duty Vanguard sugli scaffali, il team di sviluppo ha deciso di chiarire un particolare riguardante la modalità Zombies, la quale sarà incompleta al lancio.

Stando a quanto dichiarato da Treyarch, che si sta occupando dello sviluppo di questa componente del gioco, all'uscita di Call of Duty Vanguard sarà possibile giocare la modalità Zombies ma non vi sarà la main quest. Sempre secondo gli sviluppatori, questa particolare aggiunta arriverà in concomitanza con il lancio della Stagione 1 il prossimo 2 dicembre 2021, il cui nuovo operatore dovrebbe svolgere un ruolo molto importante nella storia di Zombies. In ogni caso non è ben chiaro quali siano le limitazioni dei contenuti disponibili nel pacchetto che verrà distribuito a partire dal prossimo venerdì ed è probabile che si tratti di un'aggiunta collaterale e legata alla sola storia.

In attesa di scoprire maggiori dettagli, vi ricordiamo che proprio questa mattina è stato trafugato un video della durata di 20 minuti di Call of Duty Vanguard Zombies. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata ai requisiti di sistema della versione PC di Call of Duty Vanguard, i quali svelano l'hardware necessario per far girare il gioco a 4K e 60 fotogrammi al secondo.