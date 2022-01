COD Vanguard Zombies: Shi No Numa e skin per il Pack-a-Punch nella Stagione 1 Reloaded

Manca ormai davvero poco al debutto ufficiale della Stagione 1 Reloaded di Call of Duty Vanguard, la quale introdurrà numerosi contenuti per tutte le componenti del gioco, inclusa quella a base di non morti il cui sviluppo è stato affidato a Treyarch.

Il recente aggiornamento del portale ufficiale della serie Activision ha permesso ai fan di tutto il mondo di dare un'occhiata a tutti quelli che sono i contenuti in arrivo nei prossimi giorni con il primo grande aggiornamento di metà Stagione 1. Tra le numerose novità troviamo anche quelle relative a Call of Duty Vanguard Zombies, che si prepara ad accogliere la modalità senza fine ambientata a "Shi No Numa" con tanto di obiettivo inedito rappresentato dall'attività che prende il nome di Vuoto. I giocatori della modalità cooperativa online potranno inoltre avventurarsi nell'Ufficio di Von List a Stalingrado e potenziare i Manufatti al nuovo Tomo dei Rituali per raggiungere quattro livelli extra. I fan delle armi potenziate al Pack-a-Punch potranno infine notare anche un cambiamento estetico alle armi, proprio come accadeva nei precedenti Call of Duty. Ovviamente anche in Zombies si potranno sbloccare le nuove armi gratis, ovvero Katana e Welgun, così che i giocatori possano decidere liberamente in quale modalità completare la missione e aggiungere gli strumenti di morte all'armeria.

