COD Vanguard Zombies, spunta un video leak: 20 minuti di gameplay prima del lancio

Con Call of Duty: Vanguard in arrivo questa settimana, mancano ormai pochi giorni al debutto dello sparatutto, che tuttavia sembra essere già nelle mani di alcuni videogiocatori.

A confermarlo è l'apparizione in rete di un primo video gameplay leak della durata di ben venti minuti. Il filmato, che sta trovando crescente diffusione, si concentra in particolare sulla modalità Zombies di Call of Duty: Vanguard. Sviluppata dal team di Treyarch, quest'ultima condurrà i giocatori a fronteggiare nuove orde di creature non morte, proseguendo quella che è ormai una tradizione per la serie COD. Al momento, i 20 minuti di gameplay leak di COD: Vanguard Zombies risultano ancora accessibili in rete, ma è probabile che nel corso delle prossime ore il contenuto possa essere rimosso dalle principali piattaforme su richiesta di Activision.



Esattamente come la campagna principale, anche la modalità Zombies di Call of Duty: Vanguard condurrà i giocatori nel cuore della Seconda Guerra Mondiale. Attraversando il portale, sarà possibile raggiungere diversi scenari bellici, inclusa la città di Stalingrado. La storia dell'etere oscuro proseguirà anche attraverso aree inedite, come l'insediamento di Merville, o location quali le paludi di Shi No Uma.



Per maggiori dettagli sui contenuti preparati da Treyarch, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato del multiplayer di COD: Vanguard, a firma del nostro Alessandro Bruni.