COD Vanguard Zombies: teste mozzate di non morti terrorizzano Londra!

Manca ormai poco all'uscita di Call of Duty Vanguard e la campagna promozionale di Activision entra nel vivo (letteralmente!) con una terrorizzante postazione di teste mozzate di zombie collocata nei pressi del Truman Brewey di Londra.

A inizio ottobre, il colosso videoludico americano ha dato ai frequentatori della celebre birreria di Commercial Street e ai passanti l'opportunità di interagire con delle teste di non morti disposte in fila in una postazione promozionale di COD Vanguard.



Ignari della presenza dei meccanismi nascosti all'interno di queste teste animatroniche, in molti si sono avvicinati per scattare dei selfie o per osservare i dettagli di queste rappresentazioni realistiche dei mostri della modalità Zombies di Call of Duty Vanguard.



Un operatore (presumibilmente nascosto tra la folla) ha così attivato in remoto gli zombie animatronici per terrorizzare i passanti e dispensare scariche di adrenalina, spruzzi d'acqua e finti schizzi di sangue (!!!) a chi ha osato importunare i non morti impalati. Il video che trovate in cima alla notizia mostra le reazioni avute da chi è stato vittima di questo macabro scherzo a tema Halloween.



Prima di lasciarvi alla singolare iniziativa organizzata da Activision, vi ricordiamo che Call of Duty Vanguard sarà disponibile dal 5 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.