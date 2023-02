COD, la versione per Nintendo Switch uscirà in contemporanea alle altre piattaforme

L'accordo di permanenza di Call Of Duty su Nintendo Switch ha creato molto hype all'interno della community di appassionati, che non vede l'ora di poter provare la versione portatile dell'apprezzato franchise di Activision.

Del sodalizio tra Microsoft e Nintendo ha parlato anche il presidente del colosso di Redmond, Brad Smith, che ha assicurato su Twitter che la versione Switch uscirà in contemporanea a tutte le altre. Di seguito un estratto dal suo comunicato:

"Microsoft e Nintendo hanno ora negoziato e firmato un accordo legale vincolante della durata di 10 anni per portare Call of Duty ai giocatori Nintendo - lo stesso giorno di Xbox, con piena parità di funzioni e contenuti - in modo che possano divertirsi proprio come fanno i giocatori di Xbox e PlayStation".

Al momento non ci è dato purtroppo sapere quali saranno le caratteristiche tecniche di questa tanto chiacchierata versione portatile di Call of Duty, ma è certo che il matrimonio tra Nintendo e Microsoft sta facendo parlare tantissimo negli ultimi giorni.

Lo stesso Brad Smith, in separata sede, ha poi parlato della performance della versione Switch di Call of Duty. Pur non definendosi una figura adatta a parlare di certi argomenti, Smith ha assicurato che "Call of Duty funzionerà a dovere sulle piattaforme Nintendo", chiudendo la porta a qualsiasi dubbio di sorta.