COD Vietnam e COD Modern Warfare 2: nuovi rumor da noto Insider

Ormai ampiamente noto all'interno della community di Call of Duty, l'Insider noto online come "The Gaming Revolution ha recentemente condiviso con il proprio pubblico una notevole quantità di rumor su COD 2020.

In un corposo video pubblicato sul proprio Canale YouTube, l'utente ha ha diffuso molteplici presunte anticipazioni sul nuovo capitolo della serie Activision, tra le quali anche la possibile ambientazione, identificata nel Vietnam. In seguito al diffondersi di ulteriori voci di corridoio che vorrebbero COD 2020 in uscita nell'autunno 2020, The Gaming Revolution ha scelto di aggiornare il video con un'introduzione aggiuntiva, che include nuovi dettagli.

Tra questi, il nome del gioco: attualmente noto semplicemente come COD: Vietnam, il gioco potrebbe cambiare titolo nel corso dei prossimi mesi. Addirittura, rivela, durante lo sviluppo sarebbero state rese in considerazione circa 50 opzioni differenti. Proprio questo dettaglio spiegherebbe l'emergere online di nomi differenti come COD: Black Ops Reboot, COD: Blak Ops V.



Activision averebbe inoltre intenzione di presentare il gioco come sviluppato principalmente da Sledgehammer Games, con Raven Sftware e Treyarch a supporto della prima. Il motivo di questa scelta sarebbe collegato alla volontà di accrescere la reputazione del team in vista di un'ulteriore pubblicazione fissata per il 2022. Un sequel di COD Modern Warfare sarebbe invece atteso per il 2021, con sviluppo affidato a Infinity Ward.



Secondo un ulteriore insider, il reveal di COD Vietnam sarebbe attesa per il mese di maggio 2020.Come al solito quando si parla di rumor, vi invitiamo a ricordare che non si tratta di informazioni ufficiali e che potrebbero dunque rivelarsi in parte o in toto errati.