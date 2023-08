COD vs tossicità, l'IA controllerà le chat vocali in tempo reale: al via con Warzone e MW

Contestualmente al lancio della Stagione 5: Reloaded di COD: Warzone 2.0 e COD: Modern Warfare II, da Activision arriva un importante annuncio legato al contrasto agli atteggiamenti tossici nella community.

A sorpresa, il publisher comunica infatti che a partire da oggi - mercoledì 30 agosto 2023 - il mercato nordamericano vede entrare in funzione un nuovo sistema di controllo in tempo reale della chat vocale in-game di Call of Duty: Warzone 2.0 e Call of Duty: Modern Warfare II. Battezzato ToxMod, il sistema è gestito dall'azienda Moderate e sfrutterà le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale. In questa prima fase, ToxMod agirà in una versione Beta, limitata peraltro alla sola lingua inglese.

Il programma di controllo delle chat vocali in-game si estenderà a partire dal prossimo 10 novembre 2023, con il day one di Call of Duty: Modern Warfare III. Da questa data, anche il nuovo capitolo della serie shooter accoglierà infatti il monitoraggio condotto da ToxMod, in aggiunta ai già citati COD: Warzone 2.0 e COD: Modern Warfare II. Il sistema ideato da Moderate e basato sull'uso dell'IA uscirà inoltre dalla fase Beta, per divenire pienamente operativo. Nelle settimane successive, verrà meno la limitazione alla sola lingua inglese, con la progressiva introduzione di ulteriori idiomi.



Accanto alle numerose modifiche al gameplay promesse da COD: Modern Warfare III, Activision punta dunque ore i riflettore anche su di una nuova politica di contrasto alla tossicità in-game.