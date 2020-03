COD Modern Warfare 2 Remastered: leak del primo trailer con bonus e data d'uscita

Mettendo finalmente a tacere tutte le voci di corridoio che si sono accavallate negli ultimi giorni, un trailer rubato di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered svela numerose informazioni sulla riedizione dello sparatutto.

Iniziamo con il confermare che la data d'uscita del gioco è prevista per domani, martedì 31 marzo 2020, giorno nel quale verrà pubblicato in via ufficiale il filmato da parte di Activision. Acquistando il gioco, che conterrà la sola campagna single player dello sparatutto in prima persona, si potrà non solo rivivere l'avventura con Simon "Riley" Ghost tra i protagonisti, ma si accederà anche ad una serie di bonus esclusivi da poter utilizzare sia in Call of Duty: Modern Warfare che nella battle royale che prende il nome di Warzone. Tra i contenuti extra troviamo la skin di Ghost nella sua versione originale, un ciondolo a forma di pinna da sub, un progetto per il fucile d'assalto M4A1 in versione "Task Force", un progetto per la pistola M1911 in versione "One for One", una finisher, una frase, un emblema e una wildcard.

Prima di lasciarvi al filmato, che potrebbe essere rimosso da YouTube da un momento all'altro, vi ricordiamo che l'arrivo del gioco è previsto su PlayStation 4, Xbox One e PC e non ci è ancora dato sapere quale sarà il suo prezzo di lancio.