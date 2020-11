COD Warzone: potete usare gli Operatori di Black Ops Cold War, ma ad una condizione

Quest'oggi Call of Duty Black Ops Cold War è finalmente arrivato sul mercato, e come promesso Treyarch e Activision hanno effettuato l'integrazione in Warzone. Ciò significa che i nuovi Operatori del gioco premium sono ora disponibili nel free-to-play, anche se non per tutti...

Gli Operatori di Call of Duty Black Ops Cold War possono essere utilizzati in Warzone, ma solo se prima sono stati sbloccati completando delle sfide specifiche nel gioco premium. Ciò significa che se volete usare quegli Operatori in Warzone, dovete possedere Black Ops Cold War. Ogni personaggio è associato ad uno specifico set di sfide: ad esempio, per sbloccare Baker bisogna effettuare 100 eliminazioni con i fucili di precisione nel Multigiocatore, mentre Sims richiede la distruzione di 10 veicoli nemici. Dovrete lavorare un po', ma poi sarete liberi di condurli in battaglia pure in Warzone. Ovviamente, per fare ciò dovete utilizzare il medesimo account Activision per entrambi i giochi.

Call of Duty Black Ops Cold War è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, mentre su PlayStation 5 arriverà il 19 novembre, giusto in tempo per il lancio della console next-gen. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Call of Duty Black Ops Cold War.