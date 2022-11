COD Warzone 2.0 accolto con freddezza dagli utenti Steam: tante recensioni negative

Call of Duty Warzone 2.0 ha fatto il suo debutto il 16 novembre 2022, dando il via alla nuova iterazione del battle royale gratis di Activision incentrato sulla sua serie più importante. In tanti, tuttavia, non sembrano essere rimasti soddisfatti dal nuovo gioco della serie, almeno su Steam.

Nel momento in cui scriviamo, SteamDB segnala che sono oltre 5000 le recensioni degli utenti basate su COD Warzone 2.0 pubblicate sulla piattaforma di Valve, e di queste solamente il 39% sono positive; tutto il resto, invece, mette in risalto diverse problematiche incontrate dai giocatori che li hanno spinti a lasciare un commento negativo.

Tra le diverse lamentele manifestate dagli utenti troviamo non solo problematiche relative al sistema di nickname adottato da Activision per il nuovo Warzone, ma anche menù fin troppo complessi, presenza di diversi bug e glitch, crash dell'applicazione e fenomeni di lag. Insomma, per molti fan il lancio di COD Warzone 2.0 non è filato liscio come l'olio, ma in ogni caso non è da escludere che i problemi tecnici segnalati vengano risolti da Activision tramite varie patch nel corso dei prossimi giorni.

Inconvenienti a parte, COD Warzone 2.0 è già arrivato al primo posto su Twitch, superando GTA V e World of Warcraft in popolarità. Se siete pronti a cimentarvi con il nuovo battle royale di Activision, eccovi un'utile guida con tanto di trucchi per COD Warzone 2.0, perfetta per capire come muovere i primi passi all'interno del gioco.