COD Warzone 2.0, ecco quali armi dai precedenti capitoli vorrebbe rivedere la community

Sullo sfondo della pubblicazione della Season 2 Reloaded di Call Of Duty Warzone 2.0, la community del titolo targato Activision si è riunita nuovamente sui social per discutere delle armi del gioco.

Nello specifico, l'utente Lordtone215 ha pubblicato un post nel subreddit ufficiale di Warzone chiedendo ai giocatori quali, tra le armi provenienti dai capitoli passati, vorrebbero rivedere nel battle royale. L'autore del post ha citato ad esempio la Fear 1, la Uzi e la Amax, ricevendo diverse interazioni e commenti positivi da parte dei giocatori, che sembrano sentire davvero la mancanza della Kar98k, arma già vista in Call of Duty Modern Warfare del 2019.

Nel frattempo, si continua a discutere in maniera molto accesa dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft e di ciò che potrebbe conseguentemente accadere al franchise sparatutto qualora l'operazione andasse in porto. Sony, ad esempio, teme che l'acquisizione potrebbe creare uno spartiacque tra gli utenti Xbox e quelli PlayStation, che potrebbero (a suo dire) ricevere meno attenzioni da parte degli sviluppatori, dovendosi accontentare di versioni 'buggate' di Call Of Duty.

Ma Microsoft non indietreggia e, dopo aver stretto nuove partnership decennali, ha rinnovato pubblicamente la sua fiducia nei confronti dei team interni ad Activision, assicurando che le versioni Nintendo Switch di Call of Duty gireranno nativamente e senza problemi.