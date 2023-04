COD Warzone 2.0, arriva la Stagione 3: dal ritmo alla visibilità, tutti i cambiamenti

Tra le numerose novità promesse dalla Stagione 3 di Call of Duty: Warzone 2.0, trovano spazio migliorie di vario genere per l'esperienza free to play, tra nuovi contenuti e revisioni del gameplay.

In vista dell'esordio dell'aggiornamento dedicato, gli sviluppatori di Activision fanno il punto della situazione, illustrando tutti i cambiamenti previsti nel battle royale. Apprendiamo così che COD: Warzone 2.0 potrà contare su di un generale rafforzamento del ritmo di ciascuna partita, grazie ad accorgimenti piccoli, ma significativi. Tra questi, spicca ad esempio l'aggiunta di ulteriori casse di munizioni, oltre a un incremento delle occasioni di ingaggio tra avversari, soprattutto nelle battute finali di un match.

Activision ha inoltre deciso di intervenire sulla visibilità nel corso delle partite. Per questa ragione, l'HUD ora offrirà feedback più lievi per quanto riguarda l'entità dei danni ricevuti dal giocatore. Sull'onda del successo riscosso in occasione di San Patrizio, Activision rende inoltre permanente l'aggiunta di un fucile da cecchino in grado di abbattere l'avversario in un sol colpo.



I movimenti dei combattenti in Call of Duty: Warzone 2.0 risulteranno inoltre ora più fluidi e spontanei. Nei prossimi giorni, Activision promette di diffondere novità anche sulle nuove modalità in arrivo nel gioco, in particolare Massive Resurgence, Plunder e Warzone Ranked.