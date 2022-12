COD Warzone 2.0, cambio Playlist per Natale: arriva anche la Terza Persona

Accanto alla possibilità di acquistare i loadout in COD Warzone 2.0, il team di Raven Software ha in serbo una ulteriore sorpresa per gli appassionati del free to play.

Giusto in tempo per le festività natalizie, la software house ha infatti deciso di introdurre una nuova Playlist all'interno di Call of Duty: Warzone 2.0. Tra le novità di quest'ultima, spicca l'introduzione di una modalità di gioco con visuale in Terza Persona. A partire dalla giornata di mercoledì 21 dicembre, i giocatori possono infatti cimentarsi nella battle royale in Terza Persona, da affrontare in squadre composte da tre giocatori.

L'opzione di fruizione del gioco gratis va a sostituire la Warzone Cup, che invece lascia temporaneamente il campo di battaglia del titolo di Activision. Infine, restano disponibili le modalità Mini Royale e DMZ pensate per i trii, oltre alla tradizionale modalità Battaglia Reale. Quest'ultima, nello specifico, potrà essere fruita singolarmente, oppure in gruppi composti da due, tre o quattro giocatori di Call of Duty: Warzone 2.0.



La nuova composizione della Playlist di COD: Warzone 2.0 resterà attiva per l'intera settimana inaugurata dalla giornata di mercoledì 21 dicembre 2022. I contenuti qui elencati terranno dunque compagnia alla community dello shooter per l'intero periodo delle festività di Natale.