COD Warzone 2.0: come effettuare il preload su PC, Xbox e PlayStation, link al download

Oltre ad aver pubblicato un esplosivo trailer di lancio di Call of Duty Warzone 2.0, Activision ha ufficialmente dato il via alla fase di preload, grazie alla quale gli utenti possono scaricare lo sparatutto gratuito su tutte le piattaforme. Ecco tutti i dettagli su come avviare il download.

PlayStation e Xbox

Il procedimento da seguire per scaricare il gioco su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S è quello di tutti gli altri prodotti. Basta infatti raggiungere le pagine degli store Microsoft o Sony e aggiungere il titolo alla raccolta digitale senza alcun costo aggiuntivo. In questo modo il gioco apparirà all'interno della vostra collezione e potrete dare il via al download sia da remoto tramite le apposite opzioni dei negozi che direttamente dalla raccolta delle console.

Ecco di seguito i link per il download di Warzone 2.0 su PlayStation e Xbox:

Battle.net

Avviare il preload di Call of Duty Warzone 2.0 su Battle.net è davvero semplice. Una volta avviato il client proprietario di Activision Blizzard, selezionate l'icona del free to play per accedere alla sua pagina ufficiale e poi cliccate sul tasto azzurro sul lato sinistro con su scritto 'Preinstalla WZ2.0'. In questo modo partirà immediatamente il download del gioco gratis.

Steam

Per iniziare il download su Steam, dove Warzone 2.0 sarà disponibile sin dal lancio, dovete innanzitutto raggiungere la pagina ufficiale di Modern Warfare 2 sul client Vale. A questo punto, scorrete la pagina fino a trovare la seguente dicitura, a prescindere dalla lingua selezionata per lo store digitale:

"Coming soon, Call of Duty: Warzone 2.0. Click here to preload it now."

Vi basterà fare un click con il tasto sinistro del mouse su 'click here' per avviare immediatamente il processo di installazione di Steam, con la fase di selezione del percorso nel quale scaricare tutti i file dello sparatutto gratis.

A prescindere da dove deciderete di giocare, sappiate che è possibile seguire la nostra guida su come abilitare il cross-save di Call of Duty per creare un account unificato e passare da una piattaforma all'altra senza perdere i progressi.

In attesa che il gioco arrivi il prossimo 16 novembre 2022, vi ricordiamo che avete ancora un po' di tempo per seguire i passaggi su come creare il video con le statistiche del primo Call of Duty Warzone.