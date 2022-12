COD Warzone 2.0: come ottenere le chiavi per accedere all'Edificio 21 in DMZ

A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione della Stagione 1 Furiosa di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2, Activision ha aperto le porte del misterioso Edificio 21, accessibile tramite la modalità DMZ. Scopriamo insieme come fare per accedere a questa mappa esclusiva.

Come trovare i tesserini

Per poter fare il vostro ingresso nell'Edificio 21 avete bisogno di un tesserino, il quale però non può essere ottenuto facilmente. Si tratta infatti di un oggetto che si può reperire casualmente in giro per Al Mazrah e non vi sono meccaniche di gioco che consentono di avere la certezza assoluta di mettere le mani sul tesserino. Attualmente vi sono tre diverse chiavi d'accesso per l'Edificio 21: il tesserino blu, il tesserino rosso e la chiave d'accesso all'Edificio 21 DRC. Ciascuno di questi preziosi consumabili può essere ritrovato all'interno dei forzieri che contengono armi (quelli neri o arancioni) e nelle Roccaforti, ma ci sono anche luoghi con maggiori probabilità di ritrovamento delle chiavi. Molti giocatori hanno trovato questi tesserini nella carcassa dell'elicottero del comandante (il boss che si aggira per i cieli di DMZ), nelle casse delle Roccaforti e persino nei lanci d'equipaggiamento che vengono disseminati per la mappa nella seconda metà della partita. Ovviamente non basta trovare la chiave, poiché dopo la sua raccolta dovrete anche riuscire a completare l'estrazione, altrimenti la perderete.

Come entrare nell'Edificio 21

Una volta trovata la chiave e completata l'estrazione, potrete inserire l'oggetto nel vostro deposito di chiavi (assicuratevi di avere almeno uno slot libero prima di andare alla ricerca dei tesserini). A questo punto, avviate una partita nella modalità DMZ e troverete l'Edificio 21 fra le possibili destinazioni. Sappiate che questo luogo al chiuso è molto più pericoloso di Al Mazrah, poiché al suo interno vi sono numerosi giocatori e bot controllati dall'intelligenza artificiale con spesse corazze e armi di alto livello. Ovviamente anche il bottino è più prezioso, quindi il maggior rischio verrà compensato con ricompense migliori. Per chi non lo sapesse, inoltre, le modalità d'estrazione sono completamente diverse e in questo caso occorre fuggire dall'Edificio 21 attraverso l'ascensore. Con le prime sei estrazioni eseguite con successo otterrete poi una ricompensa esclusiva per la personalizzazione estetica di personaggi, armi e profilo.

Sappiate infine che questa mappa resterà disponibile solo per un periodo limitato e, a detta degli sviluppatori, tornerà a cadenza regolare.

