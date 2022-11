COD Warzone 2.0: come ottenere Gettoni XP Doppi e due armi gratis al lancio

Alla vigilia del lancio di Call of Duty Warzone 2.0, sui social stanno emergendo dettagli molto interessanti sulle ricompense gratuite che si potranno ottenere al day one nel free to play.

Sembrerebbe infatti che Activision abbia deciso di premiare tutti gli utenti che abbiano giocato almeno una volta con il loro account al primo Call of Duty Warzone. Chiunque abbia quindi avviato il vecchio capitolo del battle royale almeno una volta si ritroverà alcune sorprese nell'inventario di Call of Duty Warzone 2.0 già al momento dell'uscita, che vi ricordiamo è fissata al 16 novembre 2022 alle ore 19:00. La prima ricompensa riguarda i bonus per l'esperienza, dal momento che verranno aggiunti al profilo due ore di Gettoni XP Arma Doppi e un'ora di Gettoni XP Battle Pass Doppi. Come se non bastasse, tutti i giocatori che soddisfano i requisiti elencati sopra riceveranno anche due progetti esclusivi per un'arma da mischia. Stiamo parlando di due versioni speciali del coltello che potrete sfoggiare sia in Warzone 2.0 che in Modern Warfare 2 per far sapere a tutti di aver giocato al primo capitolo del free to play.

Va precisato che l'aggiunta degli oggetti all'account avviene in automatico e non è richiesta alcuna azione da parte del giocatore. Assicuratevi solo di utilizzare per Warzone 2.0 il medesimo account Activision che avete usato per giocare in passato ai precedenti episodi della serie, incluso il vecchio battle royale.

Vi ricordiamo che lo sparatutto gratis sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam e Battle.net). Sulle nostre pagine potete già trovare tutte le istruzioni utili su come effettuare il download di Call of Duty Warzone 2.0 su PC e console.

Avete già dato un'occhiata a quali sono i requisiti minimi e consigliati di Call of Duty Warzone 2.0 su PC?