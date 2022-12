COD Warzone 2.0: come sbloccare Apparition, la skin gratis più rara del battle royale

Sebbene vi siano tantissime skin a pagamento già in vendita nel negozio, il costume per gli operatori più raro di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 è completamente gratuito, ma ottenerlo richiede grande abilità nella modalità battle royale.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ci stiamo riferendo alla skin Apparition, ovvero l'operatore incappucciato il cui modello è ispirato ai soldati della Shadow Company che si possono affrontare nel corso della missione 'Da solo' della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2. Probabilmente non avete mai visto questo speciale operatore nel gioco, visto che sono davvero in pochissimi ad aver completato tutti gli obiettivi utili per sbloccarlo.

Il primo step verso la bomba atomica in Call of Duty Warzone 2.0 è vincere cinque partite di fila, che è un'impresa solo per pochissimi giocatori. Dopo la quinta vittoria, potrete accedere alla sesta partita ed attivare un contratto speciale intitolato 'Quest del Campione', la quale chiede al giocatore di individuare e raccogliere tre diversi oggetti in giro per la mappa senza morire. Dopo aver completato la prima fase del contratto e raggiunto il quarto cerchio del match, potrete dirigervi verso il sito della bomba atomica, il cui terminale può essere avviato grazie ai materiali che avete raccolto poco prima. Una volta attivata, la bomba andrà protetta per circa due minuti da eventuali aggressori: al termine del conto alla rovescia, la nuke entrerà in azione e decreterà la fine della partite, così che siate voi i vincitori.

Raggiungendo questo traguardo, potrete aggiungere alla vostra collezione sia la particolare skin che un biglietto da visita, un emblema, un ciondolo ed un adesivo per armi che dimostra l'avvenuta attivazione della bomba atomica nel battle royale.

