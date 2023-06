COD Warzone 2.0, la community accusa: 'Activision abbandona il multiplayer per la DMZ'

Con il calo costante di giocatori di COD Warzone 2.0, a un utente di Reddit è bastato un meme per scatenare un vero e proprio dibattito che sta coinvolgendo la community di Call of Duty, con tanti che ritengono che Activision stia 'abbandonando a se stessa' l'esperienza multiplayer di Warzone 2.0 e MW2.

Il redditor 'Antmaster208' ha dato inizio a questa accesa discussione sui social pubblicando una versione 'a tema COD' dell'ormai celebre meme della mamma che gioca in piscina con la figlia più piccola e trascura (a voler essere ottimisti) il primo e secondogenito. Nel meme che sta riscuotendo un grande favore su Reddit, nel ruolo di 'figlia prediletta' troviamo la modalità DMZ, con le esperienze multiplayer, cooperativa e battle royale di COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 lasciate al proprio destino.

La graffiante metafora utilizzata dal redditor ha così spinto in molti a ritenere che la visione sarcastica del meme rappresenti l'attuale stato in cui versa il comparto multiplayer di Call of Duty Warzone 2.0 e COD Modern Warfare 2. A detta dei tanti che stanno partecipando a questa discussione sui social, il lancio della modalità DMZ di Call of Duty Warzone 2.0 starebbe determinando la 'rapida obsolescenza' dell'esperienza di gioco offerta dalle modalità multiplayer canoniche. Altri, invece, si lamentano della mancanza di originalità e di vere e proprie novità ludiche e contenutistiche nel supporto e nella progressione stagionale delle attività multigiocatore di COD.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Ritenete che Activision stia 'abbandonando a se stesso' il multiplayer di COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 o pensate che 'l'effetto novità' rappresentato dalla modalità DMZ sia destinato a svanire presto? Fatecelo sapere con un commento.