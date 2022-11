COD Warzone 2.0: disabilitata una funzione di DMZ, permetteva di ottenere XP infiniti

A pochi giorni dal lancio ufficiale di Call of Duty Warzone 2.0, il team di sviluppo del battle royale gratis è stato costretto a disattivare una componente del gioco a causa di un glitch che consentiva di guadagnare punti esperienza con estrema facilità.

Ci stiamo riferendo ai contratti 'Ricercato' della modalità DMZ, dal momento che queste speciali missioni a tempo non solo potevano essere portate a termine senza troppi problemi, ma a causa di un banale problema era possibile moltiplicare la loro ricompensa: era sufficiente aprire un forziere in giro per Al-Mazrah nel momento esatto in cui il timer del contratto giungeva allo zero, facendo schizzare in alto il quantitativo di esperienza ottenuta. Ora la taglia in questione non è più disponibile nel gioco, ma sono stati in molti a sfruttare la falla per ottenere abbastanza XP da completare il Battle Pass, senza contare i potenziamenti per le armi ottenuti grazie al denaro accumulato con le quest.

Al momento Raven Software ha pubblicato un aggiornamento su Trello che segnala l'avvenuta rimozione dei contratti Ricercato e non sono note le tempistiche del fix. In attesa di scoprire quando verranno reintrodotte queste missioni nella modalità contro bot e altri giocatori, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un pratico trucco per sbloccare velocemente l'M13B in Call of Duty Warzone 2.0.