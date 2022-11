COD Warzone 2.0 DMZ: come sbloccare una skin di Konig e un'arma gratis

Mentre tutti sono alla ricerca di un trucco veloce per ottenere l'M13B in Call of Duty Warzone 2.0, esistono anche altre ricompense gratuite nella modalità DMZ che aspettano solo di essere sbloccate.

Come ottenere le ricompense gratis di DMZ

Buona parte delle ricompense gratis di DMZ in Call of Duty Warzone 2.0 è legata ad una specifica attività di gioco ben visibile sulla mappa. Una volta entrati in partita, noterete due cerchi gialli in giro per Al-Mazrah: uno presenta un simbolo viola e contrassegna la posizione del boss 'Il Chimico', l'altra evidenzia invece il posizionamento di una valigetta contenente armi. Ed è proprio grazie a queste valigette che i giocatori del free to play possono accaparrarsi ben sette ricompense in maniera completamente gratuita. Tutto ciò che occorre fare è recarsi all'interno del cerchio giallo, eliminare il Juggernaut e recuperare l'oggetto. Sebbene si tratti di un nemico coriaceo, è possibile far fuori il bot corazzato investendolo con un veicolo in maniera simile alla tecnica messa in pratica contro il boss da sempre più giocatori. Raccolta la valigetta, procedete verso l'estrazione per avvicinarvi alla prossima ricompensa gratis.

Elenco delle ricompense gratis di DMZ

Come vi dicevamo, i premi di DMZ sono legati al quantitativo di valigette che portate con voi all'estrazione e vi sono un totale di sette ricompense: questo significa che per ottenere la skin di Konig, ovvero l'oggetto più ambito, dovrete fuggire con in mano la valigetta in sette partite diverse.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense gratis di DMZ in COD Warzone 2.0:

Progetto arma per la mitragliatrice RPK - Requisiti della ricompensa: completa l'estrazione con una valigetta di armi

Adesivo per le armi "Biohazard" - Requisiti della ricompensa: completa l'estrazione con una valigetta di armi 2 volte

Mimetica per l'elicottero corazzato "Jungle Incognito" - Requisiti della ricompensa: completa l'estrazione con una valigetta di armi 3 volte

Ciondolo per le armi "Gas Gas Gas" - Requisiti della ricompensa: completa l'estrazione con una valigetta di armi 4 volte

Biglietto da visita animato - Requisiti della ricompensa: completa l'estrazione con una valigetta di armi 5 volte

Emblema animato - Requisiti della ricompensa: completa l'estrazione con una valigetta di armi 6 volte

Skin "Bio-Hazard"per l'operatore Konig - Requisiti della ricompensa: completa l'estrazione con una valigetta di armi 7 volte

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare i consigli per muovere i primi passi in Call of Duty Warzone 2.0. Se non l'avete ancora fatto, vi suggeriamo anche di dare un'occhiata alla guida su come invitare gli amici e aggirare il bug di Call of Duty Warzone 2.0.