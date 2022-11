COD Warzone 2.0: ma cosa ci fanno dei giocatori su delle barche volanti?

Come abbiamo avuto modo di vedere nella nostra recensione di Call of Duty Warzone 2.0, il nuovo corso del free-to-play di Activision appare incredibilmente promettente, con un motore grafico rinnovato, una mappa varia e vasta, e una modalità sorprendente come DMZ. Neppure questo gioco, in ogni caso, si è rivelato esente di difetti di gioventù.

Nonostante la rinnovata implementazione di Ricochet, neppure Call of Duty Warzone 2.0 sembra essere immune agli hacker. Una volta tanto, in ogni caso, una delle piaghe del mondo dei videogiochi è riuscita a strappare qualche sorriso, dato che in questi giorni alcuni (fortunati?) giocatori si sono imbattuti in delle barche volanti! Avete letto bene: degli hacker, chissà come, sono riusciti a far volare le proprie imbarcazioni spostandosi su Al Mazrah come se fossero dei pirati dei cieli.

I vantaggi di gameplay sono abbastanza relativi (delle barche volanti sono visibili a miglia di distanza e soccombono facilmente con qualche colpo ben assestato), ma le risate sono assicurate. Lo testimonia la grande produzione video che ha tempestivamente invaso il web in queste ore, scatenando l'ilarità della community, un fatto sicuramente insolito quando si ha a che fare con degli hacker. Guardate voi stessi le clip allegate a questa notizia e diteci cosa ne pensate. Avete mai incontrato una barca volante durante le vostre sessioni di gameplay?

Già che ci siete, ripassate tutte le novità della Stagione 1 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2.0.