COD Warzone 2.0 è per giocatori senza cervello: lo ha detto Dr Disrespect

Dr. Disrespect è uno che non le manda a dire. Le sue invettive contro Call of Duty sono ormai leggendarie, nonché uno dei suoi marchi di fabbrica che migliaia di spettatori continuano ad apprezzare e, in alcuni casi, criticare. Come si suole dire: l'importante è che se ne parli!

E il buon Dr Disrespect è tornato a far parlare di sé con un altro dei suo rant diretti a Call of Duty Warzone 2.0, stavolta reo di essere fin troppo accessibile. Nel corso di un recente stream, dopo un imbarazzante cinquantesimo posto (per un personaggio della sua caratura) conquistato assieme al compagno di squadra ZLaner, lo streamer californiano ha affermato: "È assurdo il modo in cui permettono ai giocatori senza cervello di vincere delle battaglie in questo gioco".

Dopo aver puntato il dito contro Infinity Ward e dato dei "senza cervello" ad una buona fetta dei giocatori che sono soliti affollare i server di Call of Duty Warzone 2.0, il dottore ha continuato: "È proprio orribile, permettere a chiunque di battere un giocatore davvero bravo. Che concept stupido, io non vorrei far parte del team di sviluppo di questo gioco, sapete? Non vorrei proprio. Se fosse per me creerei un fot***o skill gap. Non renderei i danni casuali".

La frustrazione di Dr Disrespect non è diminuita nei minuti successivi alla sua invettiva. Tutt'altro, si è acuita così tanto fino ad indurlo a chiudere il gioco. "Tutto ciò che circonda le fondamenta del gioco è atroce, questo è il problema. Le fondamenta del gioco sono buone, è tutto quello che c'è attorno ad essere in pessime condizioni", ha aggiunto.

Il basso TTK (time to kill) e lo skill gap tra i giocatori sono tra gli argomenti più dibattuti all'interno della comunità di Call of Duty Warzone 2.0, e sono in molti - come Dr Disrespect - a chiedere degli interventi da parte di Infinity Ward. Voi cosa ne pensate dello stato del free-to-play di Activision ed Infinity Ward?