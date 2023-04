COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2: 1.000 CP, 12 skin e Atom con BlackCell

Dopo aver presentato ufficialmente BlackCell ai fan di Call of Duty, Infinity Ward e Raven Software elencano i bonus della nuova offerta Premium legata al Battle Pass della Stagione 3 di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0.

Le sussidiarie di Activision descrivono BlackCell come un sistema di progressione inedito che corre parallelamente alle attività del Pass Battaglia della terza Stagione di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0: lo sblocco del settore BlackCell offre l'accesso a un pacchetto contenutistico dal valore complessivo di 7.000 punti COD.

L'offerta confezionata da Activision comprende numerose personalizzazioni, delle skin speciali ed equipaggiamenti da utilizzare negli ultimi videogiochi di Call of Duty. Chi acquista BlackCell può accedere istantaneamente all'Operatore Atom e a un pacchetto che comprende, tra gli altri, un progetto arma ottimizzato, una skin mimetica animata, una personalizzazione per i veicoli, una mossa finale e un credito ingame di 1.100 CP da spendere liberamente.

Sempre attraverso BlackCell è possibile ottenere 12 skin alternative bonus, 20 salti di livello per il Battle Pass e l'accesso a un Settore di Infiltrazione che garantisce lo sblocco del fucile Singularity con cinque accessori e tanti altri oggetti e customizzazioni.

Il pacchetto premium BlackCell può essere acquistato su PC, PlayStation e Xbox per tutta la durata della Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, iniziata nella giornata di mercoledì 12 aprile. Prima di lasciarvi al video di Activision sui contenuti di BlackCell, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Call of Duty Warzone 2.0.