COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 armi gratis: come sbloccare il fucile d'assalto Chimera

Con l'aggiornamento della Stagione 1 Furiosa di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 non sono arrivate solo nuove mappe e modalità, visto che gli sviluppatori hanno introdotto anche un nuovo fucile d'assalto che può essere sbloccato in maniera completamente gratuita.

Multiplayer/Battle Royale

Per ottenere la nuova arma attraverso il multiplayer classico di Call of Duty Modern Warfare 2 o i match di Warzone 2.0 occorre completare la seguente sfida: "Esegui 2 uccisioni operatore usando fucili d'assalto in 15 partite diverse". Come potete leggere, si tratta di un obiettivo alla portata di tutti, poiché le due eliminazioni con un qualsiasi fucile d'assalto non devono essere eseguite senza morire o a distanza di poco tempo ed è improbabile che nel corso di un intero match non si riescano ad eliminare due avversari con l'arma. Va inoltre precisato che non occorre terminare il match affinché venga conteggiato per la sfida, sebbene vi sconsigliamo di abbandonare troppe partite di seguito onde evitare un possibile ban. Se non avete acquistato Modern Warfare 2, sappiate che potrete giocare senza costi aggiuntivi le modalità multiplayer grazie al weekend di prova gratis fino al 19 dicembre 2022: selezionate quindi una delle due playlist disponibili e sfruttate questa opportunità per ottenere il Chimera.

DMZ

Attualmente nell'armeria è visibile la sfida "Estrai l'arma dall'Edificio 21 in DMZ", ma tale obiettivo è impossibile da completare per via dell'assenza di questo punto d'interesse ad Al Mazrah. Ciò non significa però che non possiate sfruttare la modalità sopravvivenza del battle royale gratis per ottenere l'arma, visto che il Chimera segue la stessa regola di tutte le altre armi e può essere sbloccato tramite estrazione. Basta che un vostro amico entri in partita con l'arma e ve la ceda per fare in modo che all'estrazione possiate aggiungerla alla vostra collezione.

Bundle

Esiste anche una terza opzione che, però, è a pagamento. Chiunque non abbia voglia di completare sfide, può procedere con l'acquisto del pacchetto "Cieli Oscuri" nel negozio al prezzo di 1.200 Punti COD (circa 12 euro).

Ecco di seguito l'elenco degli oggetti inclusi nel bundle:

Progetto 'Cellula Oscura' per il fucile d'assalto Chimera

Portafortuna arma 'Smorto'

Adesivo arma 'UFO'

Schermata di caricamento 'Scarico'

