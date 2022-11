COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 introducono un Battle Pass tutto nuovo: è una mappa!

La presentazione della nuova era di Call of Duty (leggasi: la Stagione 1 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2) è servita anche per svelare al mondo il nuovo Battle Pass, che risulta essere strutturato in maniera molto differente rispetto al passato.

Il nuovo Battle Pass di COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 è una mappa. Sì, avete letto bene: il nuovo sistema di progressione non è lineare ed è strutturato come una mappa multi-settore per offrire maggiore libertà nella scelta degli oggetti da sbloccare.

Ogni mappa (il cui tema è dettato dalla Stagione in corso) è composta da 20 Settori, ognuno dei quali comprendente 5 oggetti sbloccabili con l'ausilio dei "Battle Token Tier Skips", guadagnabili giocando. Questi Token possono essere utilizzati per sbloccare Settori adiacenti oppure per ottenere gli oggetti all'interno di uno specifico Settore. In questo modo, se state cercando una Skin Operatore, un Blueprint o un'arma in particolare, potete dirigervi direttamente, sblocco dopo sblocco, verso il settore che contiene l'oggetto che desiderate.

Questo sistema vi consente di progredire seguendo il vostro ritmo, senza i vincoli della progressione lineare dei Battle Pass classici. In passato, se l'oggetto del vostro desidero si trovava al livello 80, dovevate obbligatoriamente sbloccare i 79 livelli precedenti prima di arrivarci. Con la nuova mappa multi-settore, ciò non sarà necessario.

Cosa ne pensate del nuovo sistema? Vi ricordiamo che la Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 prenderà il via il 14 novembre. Contestualmente, Call of Duty Warzone Pacific andrà offline per poi risorgere dopo 12 giorni con il nuovo nome di Call of Duty Warzone Caldera