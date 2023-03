COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 in calo: si riduce la community attiva

Nonostante il recente avvio della Stagione 2 di COD: Modern Warfare II e COD Warzone 2.0, sembra che i due sparatutto di casa Activision stiano sperimentando un calo di interesse.

Nel corso dell'ultima settimana, e in particolare nelle ultime ventiquattr'ore, la community di utenti attiva sulla coppia di titoli ha infatti sperimentato una contrazione. Nell'ultima giornata, soprattutto, si sono alternati meno di 90.000 utenti all'interno di Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2.0. Tale dato rappresenta il calo di pubblico più incisivo sperimentato dai due shooter dal lancio a oggi.

Una circostanza che tuttavia, almeno al momento, ci dice ancora poco sul trend futuro delle produzioni. L'arco di tempo interessato dal calo di pubblico è infatti piuttosto contenuto e non può essere automaticamente interpretato come segno di una tendenza irreversibile. Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2.0 potrebbero infatti trovarsi di fronte a una contrazione di pubblico contingente, alla quale farà seguito una ripresa nelle prossime settimane. Ovviamente, è altrettanto possibile che la popolarità dei due COD sia effettivamente in discesa, ma per esserne certi sarà necessario monitorare la situazione ancora per qualche tempo.



Nel frattempo già si discute della possibile ambientazione del prossimo capitolo di Call of Duty, che in virtù dei nuovi accordi tra Microsoft e Nintendo potrebbe esordire anche su Nintendo Switch.