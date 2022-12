COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2: disponibile la ricompensa gratis di Capodanno

Come ormai da tradizione, gli sviluppatori di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 hanno dato il via alla distribuzione dei doni gratuiti per le festività natalizie.

Per un periodo di tempo limitato, infatti, tutti i videogiocatori del battle royale o dell'ultimo capitolo premium della serie Activision potranno ricevere senza costi aggiuntivi alcune ricompense esclusive. Dopo aver donato agli utenti ciondoli ed adesivi a tema natalizio, è arrivato anche il turno del regalo di Capodanno. Si tratta di 'Party Hat', un bizzarro ciondolo da utilizzare sui vari strumenti di morte che raffigura un cappellino dorato. Chiunque volesse ricevere questo esclusivo elemento estetico non deve fare altro che avviare il gioco e visitare il negozio, dal momento che questa e le altre ricompense gratuite delle feste si possono trovare fra i bundle gratuiti e possono essere riscattati a 0 Punti COD. Una volta aggiunti all'inventario, tutti questi accessori potranno essere utilizzati sulle varie armi senza limitazioni di alcun tipo.

In attesa di scoprire se nei prossimi giorni approderanno altri oggetti gratis nel negozio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come sbloccare Apparition, la skin più rara di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2.

Sappiate inoltre che si possono ancora ottenere due armi gratis per COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 col primo bundle Prime Gaming.