COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2: due armi gratis col primo bundle Prime Gaming

Era solo questione di tempo prima che il catalogo delle ricompense esclusive per gli abbonati ad Amazon Prime Gaming iniziasse a proporre contenuti anche per COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2. Da questa sera, infatti, gli utenti con un abbonamento attivo possono riscattare l'esclusivo Pacchetto Resa dei Conti, che include anche armi gratis.

Per ricevere il bundle occorre visitare la pagina ufficiale delle ricompense per gli abbonati ad Amazon Prime che hanno collegato il loro account Twitch e selezionare l'immagine relativa all'ultimo episodio della serie. Una volta nella pagina della promozione, bisogna cliccare sul tasto per procedere al riscatto e, a meno che non l'abbiate fatto in precedenza per altre iniziative legate a Call of Duty, dovrete procedere con il collegamento del vostro account Activision.

L'offerta, che terminerà il prossimo 16 gennaio 2023, permette di ottenere i seguenti oggetti:

Venti Passi - Progetto arma fucile da battaglia Ftac Recon

Freddo acciaio - Progetto arma pistola P890

Vendetta - Adesivo

Tempo di fumo - Ciondolo per arma

