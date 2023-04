COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2: l'esplosivo multiplayer della Stagione 3 in video

La sfida tra Alejandro e Valeria nella Stagione 3 di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 coinvolgerà tutti gli appassionati della serie sparatutto di Activision, come ci ricordano i ragazzi di Infinity Ward e Raven Software con il nuovo video sulle novità in arrivo nel multiplayer degli ultimi capitolo di Call of Duty.

Composto interamente da scene in-engine e spezzoni ingame, il trailer elenca alcune delle novità più dirimenti del comparto multigiocatore di COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 in arrivo con la Season 3.

Oltre alle sfide di alto livello per il faccia a faccia tra Alejandro Vargas e Valeria Garza, la prossima fase multiplayer di Call of Duty porterà in dote il fucile da cecchino Intervention, la mappa 6vs6 Pelayo's Lighthouse, un importante aggiornamento del sistema anticheat Ricochet e una pletora di oggetti, equipaggiamenti, skin e personalizzazioni da sbloccare completando le attività del percorso stagionale.

La partenza della Stagione 3 è fissata per mercoledì 12 aprile su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, contestualmente al lancio del prossimo, importante update per COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2.

Nell'attesa di sfogliare il lungo elenco delle migliorie, delle aggiunte e delle ottimizzazioni previste per la Season 3, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la guida con trucchi per vincere nel multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2.