COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2, la nuova era ha inizio: i contenuti della Stagione 1

Dopo averci ricordato l'imminente arrivo di Call of Duty Warzone 2.0, Activision si prepara a dare inizio a quella che lo stesso publisher statunitense definisce come "la nuova era" della propria saga sparatutto: ecco tutti i contenuti della Stagione 1 di COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2.

Il colosso americano sintetizza le sorprese della Season 1 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 descrivendole come un insieme di "esperienze che offriranno un'intensa azione su tutti i fronti", ad esempio con l'introduzione dell'attesissima modalità DMZ o con la riformulazione del gameplay offerto dal Battle Royale free to play dell'attuale versione di COD Warzone.

L'intenzione dichiarata di Infinity Ward e delle numerose sussidiarie di Activision che concorrono allo sviluppo dell'IP di Call of Duty è quello di pubblicare aggiornamenti costanti per mantenere sempre fresca e originale l'offerta di gioco: i primi frutti degli sforzi profusi dagli sviluppatori di COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 si rifletteranno nella progressione del Battle Pass e nelle attività speciali come gli eventi di Call of Duty a tema calcistico.

Il lungo approfondimento di Activision entra poi nel merito della chiacchierata modalità DMZ di COD Warzone 2.0, descrivendola come "un'attività a mondo aperto incentrata sulla narrazione, con squadre impegnate a completare missioni di estrazione e affrontare obiettivi secondari aggiuntivi contro operatori gestiti dall'IA e avversari in multiplayer". Sempre nel corso della Season 1 di Call of Duty Warzone 2.0 avremo modo di saggiare l'esperienza di gioco offerta dalla modalità in terza persona, con funzionalità mutuate dall'analoga modalità fruibile nel multiplayer di COD Modern Warfare 2.

Le altre sorprese della Stagione 1 di COD Warzone 2 riguardano l'ingresso di un Carceriere gestito dall'IA nel nuovo Gulag della mappa battle royale di Al Mazrah, il mantenimento del sistema di progressione ed evoluzione dell'equipaggiamento basato sui Loadout Drop, l'introduzione dei combattimenti acquatici e della gestione del carburante per i veicoli, la riduzione del 'cerchio di fuoco' e tantissime altre innovazioni, migliorie e ottimizzazioni.

Il pre-load di COD Warzone 2 partirà ufficialmente alle ore 19:00 italiane di lunedì 14 novembre. I server del nuovo sparatutto gratuito di Activision apriranno i battenti su PC, PlayStation e Xbox alle ore 19:00 di mercoledì 16 novembre.