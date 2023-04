COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2: tutte le novità della Stagione 3

Vi siete goduti l'esplosivo trailer della Stagione 3 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2? Benissimo, adesso è giunto il momento di scoprire nel dettaglio tutti i nuovi contenuti previsti dalla nuova stagione contenutistica che prenderà il via nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile.

Call of Duty Warzone 2.0

Immediatamente al lancio della nuova stagione verrà messa a disposizione la modalità Ritorno in Al Mazrah, in due differenti versioni: una di grandi dimensioni con 150 giocatori sulla mappa e una più ridotta e concentrata in cui bisogna attaccare la fortezza di Al Bagra. Al Mazrah sarà inoltre caratterizzata da un nuovo Gulag, mentre corso della Stagione 3 tornerà anche Malloppo.

Molte le nuove funzionalità e gli oggetti previsti: Rischiera Droni in Al Mazrah (al lancio), Torri UAV (al lancio), Trasporti di corazze temperati (durante la stagione), Stazione di decontaminazione (durante la stagione), Oggetti dei pacchetti di specialità (durante la stagione), Stazione d’acquisto schierabile (durante la stagione), Kit d’ingresso al gulag (durante la stagione) e Trasporto di corazze ad alta capacità (durante la stagione).

A metà stagione arriverà la Modalità Classificata di Call of Duty Warzone 2.0, nella quale i terzetti dovranno scalare la Top 250. Previste anche nuove funzionalità per DMZ, come il Sistema di scambi, il Banco da lavoro e lo Slot Operatori in servizio, oltre a fazioni, missioni e boss inediti.

Call of Duty Modern Warfare 2.0

In Modern Warfare 2.0 arriva per la prima volta la modalita Scontro, che prevede partite 2v2 nella gabbia su più round. Al momento del lancio, Scontro supporterà quattro mappe, fra cui le nuove Alley (ambientata da qualche parte in Al Mazrah) e Blacksite (il nuovo gulag della modalità Battle Royale). Il parco modalità si espanderà anche con Frenesia (disponibile al lancio), in cui ogni volta che si elimina un nemico parte un timer di una bomba che può essere interrotto solo sconfiggendo un altro avversario, e Guerra terrestre Infezione (disponibile nel corso della stagione), in cui bisogna affrontare degli infetti in un livello molto grande. Non mancheranno neppure nuove ricompense per la Modalità Classificata Multigiocatore e il Raid Episodio 3 per Operazioni Speciali.

Le altre mappe in arrivo con la Stagione 3 sono Pelayo’s Lighthouse (mappa Core, disponibile al lancio) e Black Gold (mappa Core, disponibile al lancio), Rohan Oilfields (mappa Battle, disponibile al lancio) e Sattiq Cave Complex (mappa Battle, disponibile al lancio).

Nuovi Operatori

Sono ben due i nuovi Operatori in arrivo nel corso della Stagione 3:

Alejandro : nato e cresciuto a Las Almas, per oltre un decennio ha fatto parte dei ranghi più elevati de Los Fuerzeas Especiales, l’unità antiterrorismo principale per le missioni speciali dell’esercito messicano. La sua squadra, Los Vaqueros, è solo una fra quelle autorizzate dalla nazione a collaborare con le forze operative speciali internazionali (fra cui quelle che fanno capo alla CIA, agli ordini della comandante Kate Laswell);

: nato e cresciuto a Las Almas, per oltre un decennio ha fatto parte dei ranghi più elevati de Los Fuerzeas Especiales, l’unità antiterrorismo principale per le missioni speciali dell’esercito messicano. La sua squadra, Los Vaqueros, è solo una fra quelle autorizzate dalla nazione a collaborare con le forze operative speciali internazionali (fra cui quelle che fanno capo alla CIA, agli ordini della comandante Kate Laswell); Valeria: è un’ex commando dell’esercito messicano e combatteva al fianco di Alejandro, ma ha disertato nel 2014 per unirsi ai Cartel. La sua carriera all’interno dell’organizzazione criminale è stata brillante ed è diventata il capo del Cartel di Las Almas. Ora si fa chiamare El Sin Nombre: la senza nome.

Nuove armi

Sono previste quattro nuove armi in totale. Due saranno gratis con il Battle Pass, ovvero:

Fucile di precisione FJX Imperium : fucile di precisione antiuomo a otturatore scorrevole con colpi potenti calibro .408;

: fucile di precisione antiuomo a otturatore scorrevole con colpi potenti calibro .408; Fucile da combattimento Cronen Squall: fucile semiautomatico bullpup camerato in 6.8 Wrath, progettato per il tiro a distanza e per infliggere una quantità eccezionale di danni.

Altre due potranno essere ottenute durante la Stagione 3 comprandole in bundle nel negozio o completando una sfida di sblocco

Altre novità

Segnaliamo, infine, un nuovo evento stagionale Trophy Hunt, l'evento Sfide Mimetiche, e il Combat Pack per PlayStation Plus: a partire dal 19 aprile, gli abbonati al servizio di Sony potranno scaricarlo ottenendo una nuova Skin Operatore per Oni, il fucile d’assalto Striking Distance, il progetto arma per SMG Show Stopper, l’adesivo Prepared to Fight, l’emblema Tusk to Horn, il ciondolo per arma Oni Ready e il biglietto da visita Crumbling.