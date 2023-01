La Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 è stata posticipata

Il report dei giorni scorsi si è infine rivelato accurato, dal momento che è appena arrivata la conferma del posticipo della Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Call of Duty Warzone 2.0.

Attraverso i propri canali social, i responsabili del franchise di Activision hanno fatto sapere che l'inizio della Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 è ora previsto per la giornata di mercoledì 15 febbraio 2023, laddove fino a pochi giorni fa era invece atteso per i primi giorni del mese. Le ragioni del posticipo vanno ricercate nella volontà dei curatori dello sviluppo di soddisfare le aspettative dei videogiocatori, un impegno che richiede più tempo del previsto per essere portato a compimento. "I nostri team di sviluppo stanno effettuando alcuni cambiamenti sulla base del feedback della nostra comunità di videogiocatori", si legge nel comunicato ufficiale.

Il team di Call of Duty ha indorato la pillola anticipando ciò che i giocatori possono aspettarsi dalla seconda stagione contenutistica, ossia il ritorno della modalità Resurgence e l'introduzione di una nuova mappa di piccole dimensioni in Call of Duty Warzone 2.0, e la riproposizione della modalità Ranked assieme a nuove modalità, mappe e armi nel Multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2.

I contenuti, dunque, non mancheranno affatto, bisognerà solo pazientare due settimane in più del previsto. Riusciranno Activision & co. a fermare i giocatori in fuga da Call of Duty Warzone 2.0?