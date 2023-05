COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2: la Stagione 3 Reloaded ha una data, ecco le novità

L'universo condiviso di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 è in continuo mutamento ed è già pronto ad accogliere un nuovo, importante aggiornamento contenutistico: Activision e Infinity Ward hanno appena tolto i veli alla Stagione 3 Reloaded.

Al via mercoledì 10 maggio, l'aggiornamento di mezza stagione è destinato ad aggiungere un bel po' di contenuti, tra i quali spiccano un nuova mappa Multigiocatore, l'Episodio 03 del Raid, una nuova esperienza DMZ, due nuove armi da supporto completamente automatiche e la Modalità Classificata per Warzone 2.0.

Alboran Hatchery, la nuova mappa per il Multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2, è di medie dimensioni ed è pensata per ospitare partite 6v6. Si tratta di una struttura remota sormontata dalle turbine di un parco eolico.

L'Episodio 03 del Raid segue invece le gesta di Price, Farah e Alex mentre esplorano dei vecchi tunnel ferroviari di una base sovietica alla ricerca di Hadir e di una testata nucleare perduta. Il parco delle modalità multigiocatore si espanderà con Giant Infection, giocabile su mappe di ampie dimensioni, e Faceoff 3v3, che offrirà delle schermaglie 3v3 con le regole di Team Deathmatch e Uccisione Confermata sulle mappe di Gunfight. Le due nuove pistole secondarie saranno la FTAC Siege e la GS Magna, inoltre è prevista l'aggiunta dei letali Shuriken. In DMZ verrà invece offerta la possibilità di ottenere ricompense di alto valore localizzando una delle entrate sotterranee di una struttura chiamata Koschei Complex.

La Modalità Classificata di Warzone 2 debutterà in Beta, offrendo di verse impostazioni competitive, un sistema di ranking progressivo e delle ricompense stagionali. Nel corso della stagione, infine, il celebre giocatore di pallacanestro Kevin Durant si unirà al gioco in qualità di Operatore nell'ambito di uno speciale e limitato bundle.

Intanto, Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 continuano a non funzionare su configurazioni dotate di AMD Vega.