COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2: un tripudio di esplosioni nel video della Stagione 2

A pochi giorni di distanza dall'apertura della Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 e COD Modern Warfare 2, Infinity Ward e Raven Software riassumono le novità in arrivo confezionando un video davvero 'esplosivo'.

La prossima fase ingame di Call of Duty sarà foriera di sorprese, con tantissime aggiunte, ottimizzazioni e migliorie promesse da Activision. I patiti di COD Warzone 2.0, ad esempio, potranno accedere ad Ashika Island e sfruttare la funzione Restore Honor per ottenere ricompense raccogliendo la propria piastrina (dopo essere tornati in partita) e le piastrine lasciate cadere dai membri della propria squadra.

La Stagione 2 dello sparatutto gratuito di Infinity Ward e Raven Software farà poi da sfondo all'ingresso dei contratti Search and Seizure basati sul furto dei veicoli della Shadow Company. Tra le novità dirimenti della nuova fase ingame di COD Warzone 2.0 citiamo poi i Droni di Rischieramento, l'aggiunta della fazione Crown nelle partite DMZ, l'ingresso di nuovi punti di interesse sulla mappa di Al Mazrah e l'evento pubblico Data Heist, con annessi Killstreak da sbloccare acquisendo il controllo di tre stazioni di uplink.

Parallele e complementari alle aggiunte di Warzone 2.0 ci saranno poi le tante novità di Call of Duty Modern Warfare 2 per la Stagione 2, su tutte l'aggiunta di modalità come Infected, Hardcore e Gun Game. COD Modern Warfare 2 accoglierà poi una nuova modalità classificata, quattro mappe multiplayer inedite, un nuovo episodio del Raid, cinque armi aggiuntive, un veicolo, un nuovo Operatore, l'evento Walk the Path of the Ronin e le personalizzazioni da sbloccare avanzando nel Battle Pass della Stagione 2. Il lancio della Season 2 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 è previsto per mercoledì 15 febbraio su PC, PlayStation e Xbox.