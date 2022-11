COD Warzone 2.0 e MW2: come contrastare i nemici con lo scudo

Che si stiano semplicemente divertendo o che stiano accumulando uccisioni per sbloccare le mimetiche più rare, potreste imbattervi spesso e volentieri in giocatori di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 armati di scudo antisommossa. Se non sopportate questo tipo di utenti nell'FPS, ecco un pratico trucchetto che li metterà fuori gioco.

Il sistema più rapido è ovviamente quello di stordire il nemico con una flashbang e andargli alle spalle, oppure sparare con precisione chirurgica agli arti scoperti durante i movimenti. Malgrado l'efficacia di queste tecniche, però, esistono giocatori particolarmente abili nell'utilizzo dello scudo antisommossa, al punto da rendere quasi impossibile coglierli di sorpresa. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di proporvi un trucco infallibile contro questo tipo di avversario, dal momento che la sua riuscita è assicurata. A correre in vostro aiuto è lo stesso dispositivo che gli utenti utilizzano sempre più spesso per mandare all'altro mondo i camper di Call of Duty Modern Warfare 2, ovvero la Carica Perforante.

Questo gadget da lancio, facente parte dell'equipaggiamento letale, consiste in una granata che aderisce a qualsiasi superficie per poi perforarla e generare una potente esplosione dal raggio non particolarmente esteso. Come potete facilmente immaginare, è sufficiente lanciare una Carica Perforante sullo scudo antisommossa del nemico per non lasciargli scampo, poiché qualsiasi cosa farà, l'esplosivo avvierà la detonazione e lo farà morire. Insomma, nel caso in cui doveste avere contro un nemico tanto fastidioso, potrete fargli passare la voglia di gironzolare per la mappa con lo scudo antisommossa.

Prima che scappiate a testare questa tecnica durante i match, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come indossare le piastre più velocemente in Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2.