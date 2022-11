COD Warzone 2.0 e MW2 FC: chi votare tra Francia e Tunisia per ricevere un'arma gratis?

Volete ottenere senza particolari sforzi un'arma gratuita e un po' di punti esperienza in Call Of Duty Warzone 2.0 e Modern Warzone 2? Sappiate allora che Activision ha dato il via all'evento a tempo 'Modern Warfare FC', il quale permette di ottenere ricchi premi senza alcuno sforzo durante il Campionato Mondiale di Qatar 2022.

Come funzione Modern Warfare FC

Il funzionamento dell'evento a tempo limitato è davvero semplice. Basta avviare Modern Warfare 2 o COD Warzone 2.0 e scorrere fino in basso nella schermata principale per trovare la tabella utile per accedere alla votazione. A questo punto vi ritroverete di fronte ad una pagina in cui è necessario scommettere sulla squadra vincente della prossima partita dei mondiali di Qatar 2022. In caso di vittoria, otterrete un biglietto da visita animato con la bandiera della squadra vincente, un brano musicale e 10.000 Punti Esperienza. In caso di sconfitta, pare si ricevano solo alcune delle ricompense. La terza ipotesi è quella del pareggio: in situazioni come queste, entrambe le scelte vengono conteggiate come previsioni corrette e tutti ottengono le ricompense. Chiunque riesca ad azzeccare due o quattro previsioni nel corso dell'evento riceverà inoltre i progetti esclusivi di Modern Warfare FC.

Quali squadre votare?

Mentre stiamo scrivendo questa guida, i giocatori sono chiamati a scegliere quella che sarà la squadra vincente fra Tunisia e Francia. Ovviamente non è possibile avere la certezza assoluta sul vincitore del match, ma tutte le previsioni puntano sulla vittoria della Francia, molto più probabile di quella della Tunisia. Se volete avere maggiori probabilità di vittoria, quindi, sarebbe opportuno scommettere con un semplice click (e senza alcun costo) sulla nazionale francese. La prossima votazione partirà invece domani pomeriggio e metterà i giocatori di fronte ad un'altra scelta: Camerun o Brasile. In questo caso è il Brasile la squadra con maggiori probabilità di vittoria ed è quella da votare per provare ad aggiudicarsi il premio.

In attesa di scoprire come andranno i prossimi match del mondiale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una guida con i consigli su come indossare le piastre più velocemente in Call of Duty Warzone 2.0 e DMZ. Non dimenticate inoltre di leggere i nostri consigli per sopravvivere nella modalità DMZ di COD Warzone 2.0.