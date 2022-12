COD Warzone 2.0 e MW2: Gettoni XP, emblemi e armi gratis con i drop della CDL

Activision ha deciso di dare il via ad un'interessante iniziativa legata alla Call of Duty League, l'evento competitivo dello sparatutto grazie al quale tutti i giocatori potranno accaparrarsi un'ampia gamma di ricompense gratuite per Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2.

Il funzionamento delle ricompense è pressoché identico a quello di tutti gli altri Twitch Drops. Per poter ricevere i premi, occorre accedere al sito ufficiale della Call of Duty League con un account Activision (lo stesso che utilizzate per giocare su PC e console), poi visitare la sezione dei profili collegati ed effettuare il collegamento con un account Twitch. A questo punto non occorre fare altro che guardare le dirette sul canale ufficiale di Call of Duty per ottenere gli oggetti gratis.

Ogni giorno proporrà premi diversi e qui sotto trovate il calendario completo dei Twitch Drops della CDL:

Diretta di venerdì 2 dicembre 2022 alle 21:00

Biglietto da visita "Call of Duty League Stagione 2023" - Guarda la diretta per 30 minuti

Gettone XP Doppi della durata di 60 minuti - Guarda la diretta per un'ora

Ciondolo per le armi "Sneaker CDL" - Guarda la diretta per un'ora e 30 minuti

Diretta di sabato 3 dicembre 2022 alle 00:00 e alle 21:00

Gettone XP Arma Doppi della durata di 60 minuti - Guarda la diretta per un'ora

Emblema "CDL Smokes" - Guarda la diretta per un'ora e 30 minuti

Diretta di domenica 4 dicembre 2022 alle 00:00 e alle 21:00

Emblema animato "Handing Out a L" - Guarda la diretta per un'ora

Skin per il Chopper "Call of Duty League" - Guarda la diretta per un'ora e 30 minuti

Diretta di giovedì 15 dicembre 2022 alle 19:30

Emblema "You Tried" - Guarda la diretta per 30 minuti

Gettone XP Doppi della durata di 60 minuti - Guarda la diretta per un'ora

Gettone XP Arma Doppi della durata di 60 minuti - Guarda la diretta per 2 ore

Diretta di venerdì 16 dicembre 2022 alle 19:00

Biglietto da visita "Full Streaks" - Guarda la diretta per 30 minuti

Gettone XP Doppi della durata di 60 minuti - Guarda la diretta per un'ora

Gettone XP Arma Doppi della durata di 60 minuti - Guarda la diretta per 2 ore

Diretta di sabato 17 dicembre 2022 alle 19:30

Emblema "Easy XP" - Guarda la diretta per 30 minuti

Gettone XP Doppi della durata di 60 minuti - Guarda la diretta per un'ora

Biglietto da visita animato "Sweaty Hours" - Guarda la diretta per un'ora e 30 minuti

Gettone XP Arma Doppi della durata di 60 minuti - Guarda la diretta per 2 ore

Diretta di domenica 18 dicembre 2022 alle 19:30

Biglietto da visita "Hall of Champions" - Guarda la diretta per 30 minuti

Gettone XP Doppi della durata di 60 minuti - Guarda la diretta per un'ora

Progetto per pistola "Candy Cane" - Guarda la diretta per un'ora e 30 minuti

Gettone XP Arma Doppi della durata di 60 minuti - Guarda la diretta per 2 ore

Sapevate che anche COD Warzone 2.0 ha la sua skin che rende quasi invisibili? Sulle nostre pagine trovate anche la guida su come contrastare i nemici con lo scudo in Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2.