COD Warzone 2.0 e MW2: oggi il primo periodo di XP Doppi, inizierà prima su PlayStation

Volete aumentare il vostro grado o il livello delle armi in Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2, magari senza usare i trucchi e i glitch che stanno spopolando in rete? Allora sappiate che mancano poche ore al primo periodo di punti esperienza doppi.

Sebbene non vi sia ancora alcuna conferma ufficiale da parte degli sviluppatori, Infinity Ward si è lasciata scappare questo particolare attraverso il Trello del gioco, il quale contiene tutte le novità in arrivo e i dettagli sulle problematiche tecniche da sistemare. Il portale in questione specifica che l'iniziativa avrà una durata maggiore sulle console della famiglia PlayStation, dal momento che a partire dal tardo pomeriggio del 30 novembre 2022 fino alla stessa ora del 1 dicembre, solo gli utenti PS4 e PS5 potranno beneficiare del bonus. Dal 1 dicembre al 2 dicembre, invece, il bonus XP coinvolgerà tutti gli utenti su tutte le piattaforme. Al momento non è chiaro se i doppi XP riguarderanno solo il grado oppure se sarà possibile ottenere al doppio della velocità anche l'esperienza delle armi e del Pass Battaglia.

In attesa di saperne di più tramite un comunicato di Activision, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i consigli su come indossare le piastre più velocemente in Call of Duty Warzone 2.0 e DMZ.