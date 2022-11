COD Warzone 2.0: parole dure da parte del DrDisrespect nei confronti di DMZ

Mentre i videogiocatori di tutto il mondo stanno completando il preload di Call of Duty Warzone 2.0 in attesa del lancio ufficiale, arriva come un fulmine a ciel sereno il tweet del DrDisrespect che non le manda a dire sulla modalità DMZ.

Ecco di seguito il parere del famosissimo YouTuber e streamer sulla modalità aggiuntiva del titolo Activision:

"La nuova modalità DMZ è già morta. Nessuno vuole giocare qualcosa con un design fatto da un bambino di dieci anni."

A far discutere non è tanto il fatto che il content creator, bannato da Twitch per motivi misteriosi, abbia espresso un pensiero sul gioco, quanto l'assenza di una prova su strada che possa giustificare l'astio nei confronti della modalità. Vi ricordiamo infatti che la versione Beta di DMZ arriverà domani, mercoledì 16 novembre 2022, in concomitanza con il lancio ufficiale di Call of Duty Warzone 2.0. La maggior parte dei pareri dei giocatori su tale modalità derivano infatti dalla loro visione dell'evento in diretta dedicato al reveal del free to play.

In attesa di scoprire se l'influencer giocherà il titolo al lancio e cambierà idea, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come prepararsi al lancio di COD Warzone 2.0 grazie a Call of Duty Modern Warfare 2.