COD Warzone 2.0 meglio su PS5 o Xbox Series X? L'analisi di Digital Foundry

Dallo scorso 16 novembre Call of Duty Warzone 2.0 sta intrattenendo i giocatori con la nuova esperienza battle royale pensata da Activision, ancora una volta disponibile per tutti in maniera del tutto free-to-play. E tra una battaglia e l'altra, non manca la consueta analisi tecnica di Digital Foundry.

La nota testata pubblica un video di 17 minuti che analizza a fondo le versioni PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S di COD Warzone 2.0. Per quanto riguarda le piattaforme più potenti, PS5 e Xbox Series X praticamente si equivalgono in termini di risoluzione, textures e dettagli di ombre, dimostrando inoltre un frame-rate piuttosto stabile nella modalità a 60fps.

Per quanto riguarda invece la modalità a 120fps, che Digital Foundry ritiene tra le migliori attualmente offerte dalle piattaforme current-gen di Sony e Microsoft, il gioco si mantiene sempre tra i 100fps ed i 120fps; giocando in questa si segnala come PS5 si dimostri leggermente più performante, con almeno 10fps in più rispetto alla controparte Xbox Series X. Su entrambe le console, infine, le due modalità grafiche offrono una risoluzione dinamica che va dai 1080p fino al 4K.

Passando invece ad Xbox Series S, la situazione cambia: in modalità 60fps la console only digital di Microsoft mostra alcuni problemi di tearing oltre a leggeri cali di frame-rate in caso di presenza di fogliame su schermo, e si nota la necessità di ricorrere ad alcuni compromessi tecnici per far funzionare al meglio la risoluzione. Oltre a cali molto più numerosi e consistenti nella modalità a 120fps, su Series S la risoluzione dinamica si aggira tra i 720p ed i 1440p.

