COD Warzone 2.0 si riempie di 'fantasmi assassini': è tornato il glitch dell'invisibilità

Nonostante la partenza da urlo di COD Warzone 2.0, l'FPS gratis di Activision non è certo esente da difetti. Diversi utenti che stanno partecipando alla battaglia per la conquista della mappa di Al-Mazrah riferiscono di essere stati abbattuti da 'fantasmi assassini': tutta colpa del famigerato glitch dell'invisibilità!

Tra coloro che sono incappati in questo glitch c'è lo streamer SuperEvan: mentre stava registrando le attività svolte nella sua ultima partita, il creatore di contenuti ha testimoniato il ritorno del bug dell'invisibilità di COD Warzone e mostrato in video quanto possa essere frustrante affrontare nemici così 'sfuggenti'.

Nel momento in cui scriviamo sono già in tanti a riferire sui social e sui principali forum di settore di essere stati abbattuti da avversari che sfruttavano il glitch dell'invisibilità, ma per capire quanto possa essere grave la situazione, e scoprire quali interventi intende compiere Infinity Ward per chiudere questa falla, bisognerà necessariamente attendere una comunicazione ufficiale da parte degli sviluppatori di Call of Duty Warzone 2.0.

Stando alle testimonianze raccolte in rete, nessuna delle aree della mappa di Al-Mazrah è esente da questo glitch, di conseguenza non ci sarebbe alcun modo per sfuggirvi. Non è ancora chiaro, però, se il glitch in questione possa essere attivato dai giocatori per ottenere un vantaggio così importante (e ingiusto) in termini di gameplay, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini di sanzioni temporanee e ban permanenti.