Anche COD Warzone 2.0 ha la sua Roze: scoperta una skin che rende quasi invisibili

I giocatori del primo Warzone ricorderanno molto bene l'operatrice Roze, la cui skin completamente nera garantiva un certo vantaggio ai giocatori che amavano nascondersi negli edifici. Stando alle testimonianze degli utenti, sembrerebbe che anche in Call of Duty Warzone 2.0 sia arrivato un costume con effetti simili.

La skin incriminata è quella che si può ottenere tramite l'acquisto dei pacchetti legati alla Call of Duty League e, più nello specifico, il bundle da 9,99 euro che permette di ottenere una serie di elementi cosmetici a tema Los Angeles Thieves. La skin inclusa nel pacchetto è completamente nera ad eccezione del logo di colore rosso scuro sul petto dell'operatore, che sia esso in versione maschile o femminile. Come potete facilmente intuire, la colorazione di questo costume sta attirando l'attenzione dei giocatori più agguerriti del battle royale, i quali stanno investendo il proprio denaro per mettere le mani sulla skin e rendere più difficile per gli avversari il loro avvistamento, soprattutto in specifiche condizioni di luce.

Per chi non lo sapesse, il pacchetto è già in vendita sul PlayStation Store, sul Microsoft Store, su Steam e su Battle.net e include il seguente elenco di elementi cosmetici:

Skin Operatore maschile e femminile per partite in casa e in trasferta

Mimetica arma

Adesivo in vinile

Biglietto da visita animato

Emblema

Adesivo arma

A sottolineare l'efficacia della skin non sono solo i giudizi dei giocatori competitivi, ma anche il posizionamento del DLC nelle classifiche di vendita di Steam, dov'è uno dei prodotti più acquistati dagli utenti. A questo punto non resta da attendere un eventuale intervento degli sviluppatori, che potrebbero decidere di modificare lievemente la colorazione del costume per migliorarne la visibilità in giro per la mappa, in maniera simile a quanto accaduto con l'originale Roze.

