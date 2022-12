CoD Warzone 2.0: secondo un'analisi ci sarebbero grossi problemi con i danni delle armi

Call of Duty Warzone 2.0 è approdato ormai da diverse settimane sulle principali piattaforme da gioco presenti sul mercato ma, come spesso accade con le produzioni di stampo multigiocatore, anche l'ultima produzione di Infinity Ward e Raven Software non è esente da problemi, come recentemente dichiarato dal creatore di contenuti JackFrags.

Dopo le recenti dichiarazioni di Dr. Disrespect su Call of Duty Warzone 2.0, anche il sopracitato Youtuber ha espresso il proprio disappunto su alcuni aspetti della produzione, seguendo a ruota libera le diverse lamentele degli utenti che sono state rivolte circa le imperfezioni delle performance generali del titolo. Questa volta, però, il content creator JackFrags ha fatto emergere delle gravi problematiche attinenti al sistema dei danni delle armi.

Nel dettaglio, il giocatore avrebbe analizzato diverse armi, tra cui i cecchini ed il fatto che questi rendano in alcun modo impossibile uccidere il proprio avversario con un solo colpo, anche se vi sono delle incongruenze rispetto a quanto riferito da alcuni utenti. Proprio per questo, JackFrags ha avviato un'analisi personale del sistema di danno che caratterizza uno degli aspetti principali delle produzioni targate Call of Duty e, più in generale, delle esperienze di gioco FPS online.

Lo Youtuber riferisce che i danni in Call of Duty Warzone 2.0 sono "buggati" e, secondo quanto emerso nelle diverse ore di gioco finalizzate allo studio di questa meccanica, il sistema di danno delle armi fa capo ad un gravissimo problema interno al gioco. Attraverso delle diverse clip, ove è possibile vedere l'utente che viene ucciso da un solo colpo di cecchino sparato dall'arma Victus XMR, ha scoperto che non vi è alcun modo per uccidere i nemici con un solo colpo della suddetta arma.

Nessun equipaggiamento permette di ottenere un danno capace di uccidere il nemico istantaneamente, il che porterebbe alla considerazione che vi siano dei problemi nell'attribuzione del danno inflitto non di poco conto. "Incoerenza è la parola chiave qui, perché porta ad un gameplay frustrante" sono alcune delle parole riportate da JackFrags, sottolineando come vi siano delle variazioni troppo alte di colpi necessari per mandare giù un nemico tra una partita ed un'altra.

Pur trattandosi di un'analisi empirica - che di per sé non permette di spiegare il problema nel dettaglio -, possiamo dire che le analisi dello Youtuber siano una delle tante prove che dimostrano alcuni dei difetti del titolo. Intanto, un recente leak ha svelato la seconda mappa di Call of Duty Warzone 2.0, lasciando così presagire che siano presto in arrivo dei nuovi contenuti.