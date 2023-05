COD Warzone 2.0, che succede? Il numero di giocatori attivi continua a calare

In base alle ultime rilevazioni di Steam, il numero di giocatori attivi di Call of Duty Warzone 2.0 starebbe calando in maniera lenta ma inesorabile da diversi mesi, senza segnali di ripresa evidenti nemmeno per il lancio della Stagione 3 di COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2.

A fronte di un picco di circa 488.000 giocatori raggiunto su Steam nel novembre dello scorso anno, lo sparatutto battle royale gratuito di Activision 'viaggia' attualmente tra i 60 e gli 80mila giocatori attivi (un numero che, però, non tiene conto degli utenti di Battle.net e delle versioni console).

Il dato più preoccupante per lo sparatutto free-to-play di Activision è però rappresentato dalla flessione costante nel numero di utenti attivi: sempre in base alle statistiche di Steam, il minimo storico nel numero di giocatori connessi in contemporanea ai server si aggiorna costantemente in funzione, appunto, del sempre più ridotto volume di utenti che frequentano lobby multiplayer di COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2.

Che si tratti del primo vero 'segnale di sofferenza' per una serie che, negli ultimi anni, ha dominato incontrastata le classifiche di vendita e calamitato le attenzioni di una folla oceanica di appassionati di sparatutto? Nell'attesa di ulteriori sviluppi, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Call of Duty Warzone 2.0.