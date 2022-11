COD Warzone 2.0: svelata la data del grande show con il reveal di DMZ?

Nelle scorse ore si è parlato di un possibile evento a tema Call of Duty Warzone 2.0 in cui Activision andrà ad illustrare tutte le novità del suo nuovo Battle Royale e ci fornirà una corposa anteprima della modalità DMZ.

Il publisher non ha ancora lasciato commenti ufficiali al riguardo e non si è espresso in via ufficiale circa nuovi programmi che precedano il lancio di COD Warzone 2.0. Le voci riguardanti l'evento si fanno però più concrete dal momento che emerge una possibile data per lo show.

Lo streamer Moonryde, tra i più seguiti in Italia tra gli appassionati del franchise sparatutto, ha dato appuntamento a mercoledì ore 17 per un'anteprima di Call of Duty Warzone 2.0 e la modalità DMZ. Ciò potrebbe significare che nella giornata di mercoledì 9 novembre potrebbe arrivare il tanto chiacchierato evento che dovrà svelare il futuro del Battle Royale che tanta fortuna ha portato ad Activision-Blizzard negli ultimi due anni. Nell'attesa di eventuali aggiornamenti al riguardo, il publisher ha pubblicato un nuovo artwork di COD Warzone 2.0 con cui ci ha ricordato la sua data di lancio: 16 novembre 2022.

Intanto Jason Schreier ha escluso che possa arrivare un nuovo Call of Duty nel 2023, sostituito da un mega pacchetto di espansione per COD Modern Warfare 2.