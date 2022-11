COD Warzone 2.0: timthetatman ha fregato un intero team con la chat di prossimità

Una delle feature più bizzarre tra quelle disponibili in Call of Duty Warzone 2.0 è senza ombra di dubbio la chat di prossimità, la quale sta dando vita a situazioni comiche anche durante le dirette degli streamer più famosi.

Come potete vedere anche nella clip in calce alla notizia, il celebre timthetatman ha sfruttato la chat di prossimità nello sparatutto gratuito per tirarsi fuori da una situazione particolarmente complessa. Mentre era da solo all'interno di un edificio, un gruppo al completo di nemici - probabilmente streamsniper che seguivano la diretta - l'ha circondato e ha iniziato a scambiare quattro chiacchiere con lui. Se lo streamer avesse semplicemente deciso di uscire ad armi spianate, sarebbe stato sconfitto nel giro di pochi istanti. Vista la situazione, il content creator ha provato a corrompere con successo i nemici, promettendogli una grossa cifra in denaro nel caso in cui lo avessero fatto uscire senza eliminarlo. In maniera inaspettata, il team avversario ha accettato e lo YouTuber è riuscito a darsela a gambe senza cadere vittima di questi giocatori.

Prima di lasciarvi alla divertente clip, vi ricordiamo che proprio qualche ora fa è stata pubblicata la prima patch di Call of Duty Warzone 2.0 che interviene su Gulag e interfaccia. Sapevate inoltre che Call of Duty Warzone 2.0 ha raggiunto 25 milioni di giocatori in 5 giorni?