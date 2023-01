COD Warzone 2.0, torna la mappa Resurgeance: svelato il nome, domani il reveal

La Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 si prospetta essere una rivoluzione per lo sparatutto free-to-play, ed Activision sta continuando a fornire qualche piccola anticipazione sulle novità a cui stanno lavorando gli sviluppatori di Raven Software.

Con il lancio della Stagione 2, Call of Duty Warzone 2.0 andrà ad accontentare quegli utenti che desiderano il ritorno di alcune modalità e feature particolarmente apprezzate nell'originale Warzone. Stiamo parlando nello specifico del Gulag classico, che vedrà nuovamente gli Operatori sfidarsi 1v1, e la modalità Resurgeance, più adatta a chi preferisce un'esperienza più frenetica e contenuta rispetto alla classica Battle Royale.

Tramite un nuovo post pubblicato su Twitter, Activision ha confermato che nella giornata di domani arriverà il reveal completo della nuova mappa Ritorno di Call of Duty Warzone 2.0. Nel mentre attendiamo la presentazione, il publisher ci concede un piccolo teaser che ci mostra il layout di Ashika Island, così come è nota la nuova mappa. Per saperne di più, non ci rimane che attendere la presentazione completa in arrivo domani, martedì 31 gennaio.

Con l'arrivo della Stagione 2 saranno introdotte altre modifiche sostanziali al gameplay, ed una delle più importanti riguaderà il tanto criticato sistema di loot di Call of Duty Warzone 2.0.