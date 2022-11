COD Warzone 2.0 è già al primo posto su Twitch: superati GTA V e World of Warcraft

Senza particolari sorprese, l'apertura dei server del nuovo Call of Duty Warzone 2.0 ha fatto sì che le visualizzazioni sulla piattaforma di streaming viola schizzassero alle stelle.

A circa tre ore dall'uscita del free to play su PC e console, infatti, il gioco risulta essere ancora al primo posto della classifica delle categorie più viste su Twitch con quasi 600.000 spettatori.

Ecco di seguito la classifica delle dieci categorie più viste su Twitch mentre stiamo scrivendo la notizia:

Call of Duty: Warzone - 562.696 spettatori Quattro chiacchiere - 487.875 spettatori Grand Theft Auto V - 263.800 spettatori World of Warcraft - 190.374 spettatori League of Legends - 159.683 spettatori God of War Ragnarök - 123.815 spettatori Overwatch 2 - 92.817 spettatori Among Us - 89.998 spettatori Call of Duty: Modern Warfare II - 80.163 spettatori Valorant - 76.092 spettatori

Come potete notare, non sono riusciti a superare lo sparatutto gratis di Activision nemmeno 'Quattro Chiacchiere', che è la categoria più seguita sul portale, e la seconda fase della patch pre-espansione di World of Warcraft Dragonflight, disponibile proprio da oggi.

In attesa di scoprire se nei prossimi giorni il gioco continuerà a stare sul podio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare le armi gratis della Stagione 1 di COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2.